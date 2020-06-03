Вторая партия аппаратов ИВЛ направлена из США в Россию

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Вторая партия из 150 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) направлена в Россию, доставка ожидается в четверг, 4 июня. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ отправлены, как ожидается, они будут доставлены 4 июня", - сказал он.

В мае США в рамках договоренностей между Вашингтоном и Москвой направили в Россию военный самолет с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ. Общая стоимость 200 американских аппаратов вместе с их доставкой в Россию составляет около $5,6 млн. Как указал тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направили их на безвозмездной основе, так же как до этого Россия безвозмездно передала такие аппараты американцам.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что Соединенные Штаты при необходимости направят в РФ аппараты ИВЛ. По его словам, соответствующее предложение он сделал во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи в противодействии распространению коронавируса нового типа. Трамп тогда назвал это чрезвычайно любезным жестом со стороны России.