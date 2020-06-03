Росприроднадзор: ПДК вредных веществ в воде в Норильске превышена в десятки тысяч раз

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ на водных объектах в Норильске после происшествия на ТЭЦ превышена в десятки тысяч раз, заявила в среду глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Отобрано порядка 25 проб. Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в настоящий момент в водных объектах", - сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

Радионова также сообщила, что в результате инцидента в грунт попали около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тыс. тонн.

"Росприроднадзором оценивается излив и попадание на грунт порядка 6 тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 15 тысяч тонн - в водные объекты", - сообщила она.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.

Всего разлилось около 20 тыс. тонн топлива. Прокуратура с привлечением специалистов Енисейского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, территориального управления Росрыболовства организовала проверку с целью установления причин происшествия, ликвидации его последствий, а также определению ущерба. По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли) и ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод").