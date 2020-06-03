Минздрав утвердил временный порядок планового приема пациентов в условиях пандемии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ утвердил временный порядок приема пациентов медорганизациями, оказывающими специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановом формате в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции, следует из приказа, опубликованного в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения должны утвердить схемы маршрутизации пациентов в медорганизации для оказания плановой помощи в стационаре. Кроме того, не ранее чем за неделю до госпитализации пациент должен пройти тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции.

"Руководители медицинских организаций при госпитализации пациентов <...> обеспечивают проведение приема врачом-терапевтов (для детей - врачом-педиатром), бесконтактной термометрии, пульсоксиметрии. При наличии медицинских показаний - обзорной рентгенографии или компьютерной томографии легких, лабораторного исследования материала пациента на наличие новой коронавирусной инфекции (допускается применения экспресс-тестов)", - говорится в документе.

Кроме того, приказом также утверждается временный порядок приема пациентов и сопровождающих лиц организациями, осуществляющими санаторно-курортное лечение в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции. В частности, отдыхающие должны предоставить справку врача-эпидемиолога или педиатра, терапевта об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданную не позднее чем за 14 дней до даты отъезда, а также результаты об отсутствии коронавирусной инфекции, полученные не позднее чем за два дня до отъезда.

"Прием пациентов и сопровождающих лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в санаторно-курортную организацию осуществляется не ранее чем через 14 календарных дней с даты выздоровления", - говорится в тексте.

Приказ вступает в силу с 5 июня 2020 года.