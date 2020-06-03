Власти Тульской области создали месячный запас средств защиты для 4 тыс. медиков региона

ТУЛА, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. медицинских работников Тульской области, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечены месячным запасом средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе масками, перчатками, комбинезонами. Площади склада, где они хранятся, увеличены в три раза, сообщила в среду пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

"В регионе сформирован как минимум месячный запас медицинских масок, респираторов, перчаток, очков, защитных комбинезонов, шапочек, защитных экранов для лица. За счет средств регионального и федерального бюджетов закуплены средства индивидуальной защиты на общую сумму 150 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.