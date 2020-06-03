Власти Тульской области создали месячный запас средств защиты для 4 тыс. медиков региона

ТУЛА, 3 июня. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. медицинских работников Тульской области, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечены месячным запасом средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе масками, перчатками, комбинезонами. Площади склада, где они хранятся, увеличены в три раза, сообщила в среду пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.
"В регионе сформирован как минимум месячный запас медицинских масок, респираторов, перчаток, очков, защитных комбинезонов, шапочек, защитных экранов для лица. За счет средств регионального и федерального бюджетов закуплены средства индивидуальной защиты на общую сумму 150 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.
Средства защиты предназначены для почти 4 тыс. сотрудников скорой помощи, инфекционных госпиталей, поликлиник, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. "Большую поддержку тульским медикам оказывают социальные партнеры. За время пандемии в регион поступило 3,4 млн масок, более 240 тыс. перчаток, более 170 тыс. респираторов, 90 тыс. экранов, более 70 тыс. костюмов, более 10 тыс. литров дезинфицирующих средств", - отметили в пресс-службе, добавив, что поставки будут продолжены.
Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса введен в Тульской области 16 марта. В больницах области организовано свыше 1,9 мест для приема пациентов с COVID-19. По данным на 3 июня, лабораторно подтверждено 4 183 случая заражения, из них 109 - за прошедшие сутки, 2 037 человек выздоровели, 42 - умерли.