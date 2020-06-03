Городская поликлиника Черкесска увеличит объем тестирования на коронавирус в два раза

ЧЕРКЕССК, 3 июня. /ТАСС/. Черкесская городская поликлиника получила второй мобильный комплекс для диагностики коронавируса, в медучреждение направили еще двух сотрудников. Это позволит увеличить объемы проводимого поликлиникой тестирования в два раза, рассказали ТАСС в среду в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии (КЧР).

"По решению оперативного штаба КЧР в Черкесскую городскую поликлинику передан второй мобильный комплекс для забора анализов и доставки биоматериалов для диагностики новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, в поликлинику командированы два медицинских сотрудника, которые будут заниматься забором анализов. Такие меры позволят увеличить охват тестированием, которое проводит городская поликлиника Черкесска, в два раза", - сказали в оперштабе.

Там отметили, что на сегодняшний день на Черкесск приходится почти половина всех выявленных случаев заражения. Мобильные центры проводят забор анализов по назначению врача жителям города, которые прикреплены к поликлинике.

Ранее министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов сообщил, что в Карачаево-Черкесии будет увеличено число проводимых в сутки тестов с 700 до 1 тыс. Он также отметил, что в Усть-Джегуте откроется пятый госпиталь для зараженных коронавирусом.

По данным оперштаба, за последние сутки в КЧР выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в республике 1 276 подтвержденных случаев заражения, 348 человек выздоровели, шестеро - умерли.