Экс-участник "Отпетых мошенников" подал в суд на Андрея Малахова и канал "Россия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Бывший участник группы "Отпетые мошенники" Игорь ("Гарик") Богомазов подал иск в петербургский суд на ведущего Андрея Малахова и телеканал "Россия" из-за программы "Прямой эфир" про него и потребовал компенсации в 1 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга принял к производству и назначил судебное заседание по гражданскому иску Игоря Богомазова и Виктории Богомазовой к Андрею Малахову, ФГУП "Государственная телевизионная компания "Телеканал Россия" и Юлии Некрасовой о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.

Некрасова является бывшей супругой Богомазова. Виктория его вторая жена.

В иске Богомазов требует признать порочащими сведения, которые были оглашены в программе "Прямой эфир", посвященной ему. Программа вышла в декабре 2018 года и была посвящена семейным отношениям Богомазова. Истец считает, по информации пресс-службы судов, что его также во время программы обозвали репликой из зала.

"Истцы просят суд: признать не соответствующими действительности указанные сведения, обязать ГТК "Телеканал Россия" зачитать резолютивную часть решения суда по настоящему иску в опровержение распространенной информации в выпуске программы "Прямой эфир", взыскать с ответчиков солидарно моральный вред в 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уроженец Ленинграда Игорь Богомазов в 90-е годы был участником группы "Отпетые мошенники". В 2011 году он покинул коллектив.