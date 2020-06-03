Овчарка из штата Нью-Йорк стала первой собакой в США, у которой нашли новый коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Первой собакой, зараженной коронавирусом нового типа в США, стала немецкая овчарка в штате Нью-Йорк. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Лаборатории национальных ветеринарных служб (NVSL) при Министерстве сельского хозяйства.

В нем отмечается, что сперва у собаки были выявлены симптомы респираторного заболевания, после чего ее отправили на обследование в частную клинику. Там у нее обнаружили новый коронавирус, а затем передали дополнительные образцы в NVSL, где подтвердили результаты анализов. На данный момент жизни питомца ничто не угрожает.

В заявлении указывается, что коронавирусная инфекция также была обнаружена у одного из хозяев домашнего животного. При этом в нем подчеркивается, что вместе с овчаркой в доме проживала еще одна собака, у которой не проявлялись симптомы заболевания, однако тест на антитела показал положительный результат.

Ранее в зоопарке района Бронкс новый коронавирус был обнаружен у четырех тигров и трех львов. Также сообщалось о заражении двух кошек в США.

Во Всемирной организации здравоохранения заверили, что специалисты ведут тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа. Сведений о передаче инфекции от животного к человеку на данный момент нет.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 106 тыс. человек, из которых около 30 тыс. - в Нью-Йорке.