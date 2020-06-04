Опрос: около половины россиян готовы отправиться в кинотеатры сразу после их открытия

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Около половины россиян (46%) готовы отправиться в кинотеатры сразу после возобновления их работы, при этом лишь малой части из них (17%) важно соблюдение санитарных норм. Среди наиболее ожидаемых премьер зрители называют фантастический фильм "Черная вдова" и новую часть франшизы о Джеймсе Бонде "Не время умирать", свидетельствуют данные опроса проекта "Кино Mail.ru".

"По результатам опроса, почти половина зрителей (46%) готовы пойти в кинотеатры сразу же после их открытия. При этом 17% из них купят билет только при условии соблюдения залами надлежащих санитарных норм, остальные 29% отправятся на сеансы в любом случае", - рассказали ТАСС в пресс-службе проекта.

Согласно исследованию, 29% респондентов потенциально готовы к походу в кинотеатры, но предпочитают переждать еще пару месяцев после их массового открытия, 21% участников опроса ответили, что вовсе не планируют посещать кинотеатры. Основной причиной отказа от посещения кинотеатров более 30% зрителей назвали возможность смотреть фильмы онлайн.

"Лишь 22% респондентов указали, что не готовы ходить в кинотеатры, потому что опасаются за свое здоровье. Интересно, что женщины (25%) боятся заражения коронавирусом в кинотеатрах чуть сильнее мужчин (19%)", - отметили в проекте.

Около 90% из тех, кто готов пойти в кино сразу, согласны соблюдать новые меры санитарной безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. При этом 50% опрошенных считают, что требования не должны быть слишком жесткими и трудновыполнимыми.

Участников опроса также попросили выбрать картины, на которые они бы пошли в кино в первую очередь. Среди самых ожидаемых премьер оказались фантастический боевик Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли, 25-я часть франшизы о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот, новый фильм Кристофера Нолана "Довод" и комедийный боевик "King's Man: Начало".

Как уточнили в пресс-службе, интернет-опрос проводился с 28 мая по 1 июня среди более чем 11 тыс. пользователей "Кино Mail.ru" на сайте этого проекта. География опроса охватила всю Россию, среди участников - 40% мужчин, 42% женщин, 18% не указали пол. Возраст большей части опрошенных составил от 26 до 35 лет.

О ситуации с открытием кинотеатров

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве сообщил, что российские кинотеатры смогут вернуться к работе в середине июля. Руководители крупных сетей, в том числе "Каро" и Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") ранее сообщили ТАСС, что рассчитывают возобновить работу в это время. Первой большой премьерой они видят новый фильм Кристофера Нолана "Довод", выход которого запланирован на эти даты.

В конце мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинотеатров, разработанные совместно с Минкультуры РФ. Рекомендации предполагают, в частности, регулярную дезинфекцию и проветривание помещений, соблюдение получасового интервала между сеансами, обязательное ношение сотрудниками масок и перчаток. Зрителям рекомендуется приходить на сеанс в маске, рассаживаться в зале с учетом социальной дистанции, если они не живут вместе или не являются членами семьи.