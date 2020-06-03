В больнице под Белгородом коронавирусом заразились 57 человек

ТАСС, 3 июня. Коронавирусная инфекция подтверждена у 57 человек в терапевтическом отделении Старооскольской больницы в Белгородской области. В числе заразившихся 24 медработника и 33 пациента, сообщили в среду журналистам в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В последние сутки в Белгородской области выявлено 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число зараженных выросло до 2 548. Выздоровели 990 человек, 22 умерли.

"В терапевтическом отделении Старооскольской окружной больницы коронавирусом заболело 57 человек. Всего заболели 57 человек из 77 находящихся под медицинским наблюдением. 24 из них - это медицинские сотрудники, у большей части из них заболевание протекает в легкой форме и бессимптомно. У восьми человек выявлена пневмония", - говорится в сообщении.

По данным штаба, среди зараженных также 33 пациента, которые проходили лечение в отделении, у 19 из них диагностирована пневмония, остальные переносят инфекцию без симптомов или в легкой форме.