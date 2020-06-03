Суд в Москве арестовал на 15 суток активиста за пикет в поддержку журналиста Азара

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток активиста Дениса Петрова, который устроил пикет у Мосгорсуда в поддержку арестованного ранее журналиста Ильи Азара. Об этом ТАСС сообщила адвокат активиста Светлана Байтурина.

"Таганский районный суд Москвы арестовал на 15 суток Петрова. Суд признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") за участие в одиночном пикете 29 мая 2020 года. Суд пришел к выводу, что сменяемые одиночные пикеты 29 мая представляли собой несогласованное с органами исполнительной власти публичное массовое мероприятие. Это решение мы обязательно обжалуем", - сказала Байтурина.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства о митингах").

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. В отношении него возбуждены 4 уголовных дела. Два дела возбуждены за вымогательство. Так, 7 мая Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии потерпевшего у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фото являются порнографией. В связи с чем 28 мая было возбуждено третье уголовное дело - о распространении порнографии. Четвертое уголовное дело расследуется по статье 242 УК РФ ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов").

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.