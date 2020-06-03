Службы в храмах Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований. Как сообщили в среду в пресс-службе Смольного, решение озвучено в ходе совещания губернатора Александра Беглова с главным государственным санитарным врачом по Петербургу Наталией Башкетовой и главами конфессий, представленных в городе.

" <...> с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий. В частности, граждане должны использовать гигиенические маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В храмах необходимо регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения. Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха", - говорится в сообщении пресс-службы.

Участвовать в службах одновременно сможет ограниченное число прихожан - в зависимости от размера помещения. "Так, в помещениях площадью до 400 кв. м может находиться не более одного человека на 4 кв. м", - уточнили в горадминистрации. При этом гражданам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов.

Временный запрет на посещение гражданами объектов и территорий религиозных организаций, за исключением служителей и персонала, был введен в городе в конце марта на основании предписаний Роспотребнадзора. Богослужения, проходившие в том числе в период основных религиозных праздников, транслировались на различных онлайн-платформах и на телевизионных каналах.