Спасатели убрали с поверхности реки Амбарная под Норильском 80 тонн нефтепродуктов

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в тот же день, по данным "Норникеля", информция об инциденте была передана в краевой главк МЧС. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

НОРИЛЬСК, 3 июня. /ТАСС/. Морская спасательная служба убрала с поверхности реки Амбарная под Норильском 80 тонн нефтепродуктов, попавших туда из-за утечки топлива на ТЭЦ-3. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

"На сегодняшний день перемещено порядка 800 кубометров с грунта с той территории, которая была подтоплена [дизтопливом]. <…> С воды мы сегодня собрали - 80 тонн", - сказал Дяченко. Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании "Норникель", с места пролива также было откачено 262 тонны дизельного топлива.

По данным "Норникеля", на месте ликвидаций разлива работает 250 человек и 72 единицы техники. "Компания привлечет все необходимые ресурсы для того, чтобы в сжатые сроки ликвидировать последствия инцидента с разливом дизельного топлива", - добавили в компании.

В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.