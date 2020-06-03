В ВОЗ заявили, что с нетерпением ожидают результатов испытаний препарата "Авифавир"

ЖЕНЕВА, 3 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с нетерпением ожидает результатов испытаний препарата "Авифавир", разработанного в РФ для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила в среду на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

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"Мы получили информацию о том, что препарат "Авифавир" прошел тестирование и очень скоро будет поставлен в российские больницы, - отметила она. - Мы с нетерпением ждем результатов данных испытаний".

"Для нас очень важно получать всю информацию относительно лекарств, которые могли бы безопасным образом лечить пациентов с COVID-19", - подчеркнула Сваминатан.

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "Химрар". Это первый российский препарат на основе "Фавипиравира", который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Торговое наименование препарата - "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир".

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая, с 11 июня начнутся поставки курсов препарата в российские клиники.