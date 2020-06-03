Глава российского фонда рассказал, что на арестованных в Ливии россиян оказывают давление

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил ТАСС в среду, что двум российским сотрудникам организации Максиму Шугалею и Самеру Хасану Али Суэйфану, арестованным в Ливии в мае 2019 года, до сих пор не предъявлено обвинение и на них оказывается психологическое давление в тюрьме.

В среду с Москве состоялись переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем руководителя президентского совета (вице-премьером) Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом и главой МИД ПНС Мухаммедом Тахером Сиялой. По их итогам в МИД РФ заявили, что пребывание в тюрьме Триполи российских граждан остается главным препятствием для налаживания сотрудничества между Россией и ПНС. На Смоленской площади также указали, что перед ливийской стороной был в очередной раз поставлен вопрос о необходимости их скорейшего и безусловного освобождения.

"Сотрудники фонда находятся в тюрьме Митига уже больше года, с 17 мая 2019 года. Много месяцев к ним не пускают адвокатов, адвокат виделся с ними один раз. Им не предъявлено официальное обвинение, нет материалов дела. Ситуация тяжелая - на них оказывается психологическое давление", - сказал Малькевич.

По его словам, "мяч теперь на стороне Триполи и они обязаны как-то отреагировать". "Самое простое и очевидное решение - они должны вернуть российских граждан домой. И после того, как Максим и Самер восстановят силы, они готовы будут рассказать все, что они знают о реальном положении дел в Триполи", - отметил глава фонда.

Он отметил, что ПНС Ливии "дан четкий, недвусмысленный сигнал, что никаких конструктивных дел с ними вести не намерены до тех пор, пока не будут освобождены двое российских граждан". "И это то, о чем я много месяцев говорил на всех площадках и при каждом удобном случае. Считаю, что это очень важная, пусть и промежуточная, но победа гражданского общества", - добавил Малькевич.

Задержание россиян

5 июля 2019 года Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух российских сотрудников организации - Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. По его словам, обоих обвиняют во вмешательстве в выборы. В настоящее время они находятся в тюрьме в пригороде Триполи.

Как заявили 6 мая в МИД РФ, российская сторона "продолжит настойчивые усилия по скорейшему и безусловному освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана и будет и далее использовать для этого все имеющиеся возможности и каналы соответствующего влияния на ливийские власти". В ведомстве подчеркнули, что на протяжении нескольких лет призывают российских граждан воздерживаться от посещения Ливии, а российские организации - от командирования туда своих сотрудников. В МИД отметили, что узнали о поездке и задержании Шугалея "лишь спустя два месяца из сообщений СМИ".