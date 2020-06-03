В России упростили замену средств реабилитации для инвалидов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Порядок замены средств реабилитации для инвалидов упрощен в РФ. Так, кресла-коляски с электроприводом и ортезы можно будет заменить без их предварительной экспертизы, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Совместно с общественными организациями и депутатами Государственной думы от партии "Единая Россия" мы проанализировали практику применения нормы об экспертизе средств реабилитации. В 90% случаев после экспертизы ортезы не подлежали ремонту, при этом необходимость передачи средства на медико-техническую экспертизу перед его заменой создавала неудобства для людей с инвалидностью", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

Соответствующий приказ Минтруда подписан и зарегистрирован Минюстом. По результатам принятых поправок, добавили в министерстве, замена кресел-колясок и ортезов будет осуществляться после истечения срока эксплуатации без дополнительных проверок.

Ранее Минтруд разработал проект федерального закона, позволяющий получать средства реабилитации по месту проживания, а не по месту регистрации граждан с инвалидностью. Документ прошел согласование с профильными министерствами и был направлен в правительство.