Эксперты раскритиковали идею заниматься бегом на улице в маске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вероятность заразиться новым коронавирусом во время бега минимальная, поэтому необходимости в ношении маски во время занятий спортом нет. Об этом в среду сообщила врач-эндокринолог, член Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета Ольга Демичева.

С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы уменьшить риск инфицирования, для каждого дома установлен свой график прогулок. Заниматься спортом можно ежедневно до 09:00, а гулять - с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной. Выходя из дома, в том числе для прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

"Меры должны быть продуманы и согласованы все-таки с профессионалами, с врачами, с теми, кто может дать разумный совет. Увидели мы эти разлинованные дорожки [для бега] по спальным районам, интервал - 1,5 м, простите, а всем в одном темпе двигаться? И если кто-то кого-то обогнал, в этот момент штраф? Если дорожка узкая? Как можно бегать по парку в маске, зачем это делать?", - сказала она в эфире телеканала "Доктор".

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для больных инфарктом миокарда городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова Александра Шилова также отметила, что занятие спортом в маске может быть соизмеримо с гипоксической тренировкой (кислородное голодание), однако они больше подходят профессиональным спортсменам. "Насколько есть опасность заражения при прогулках на свежем воздухе? Она минимальна, честно говоря. В этом, [масках], нет большого смысла", - сказала она.