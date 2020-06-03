Минприроды: необходимо ускорить принятие законопроекта о ликвидации разливов нефти на суше

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше, который обяжет компании сформировать планы на случай ЧП, подобных аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Такое мнение выразил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше. Согласно законопроекту, все компании должны утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при условии наличия заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий", - цитирует его пресс-служба.