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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Минприроды: необходимо ускорить принятие законопроекта о ликвидации разливов нефти на суше

Документ обяжет компании сформировать планы на случай ЧП, подобных аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, отметил глава ведомства Дмитрий Кобылкин

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше, который обяжет компании сформировать планы на случай ЧП, подобных аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Такое мнение выразил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

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"Необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше. Согласно законопроекту, все компании должны утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при условии наличия заключения о готовности эксплуатирующей организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий", - цитирует его пресс-служба.

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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