Родителей, у которых изъяли детей в Оренбуржье, могут ограничить в правах

ОРЕНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства подали иск об ограничении в родительских правах матери и отца детей, изъятых из семьи в поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В производстве суда находится иск органов опеки и попечительства об ограничении родителей в родительских правах", - сообщила собеседница агентства.

Проверка прокуратуры образа жизни семьи показала, что основным доходом родителей являлись пособия на детей. Мать находилась в продолжительном декретном отпуске, отец фактически не работал. По данным ведомства, семья вела скрытый образ жизни, детей не выпускали на улицу.

"Состояние здоровья детей и условия, в которых они воспитывались, вызвало беспокойство у медиков, постоянно посещавших семью и осуществлявших патронаж над несовершеннолетними в возрасте до года. Это явилось одним из оснований для изъятия несовершеннолетних", - уточнили в прокуратуре.

25 мая 2020 года на основании постановления главы Домбаровского района из семьи в поселке Тюльпанный, где воспитываются пятеро детей, изъяли четверых. В местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей. У женщины силой отнимают плачущих малышей, надевают наручники матери, которая отказалась отдавать детей пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Позже суд оштрафовал ее за неподчинение требованиям полиции. Прокуратура и СК начали проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ по факту халатности со стороны должностных лиц органов системы профилактики.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разобраться в ситуации, оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором медиков. По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области намерена оказать семье необходимую психологическую и юридическую помощь.