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Ежегодный медосмотр показал, что Трамп здоров

Полностью документ вскоре опубликуют, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Результаты ежегодного медицинского обследования свидетельствуют о том, что президент США Дональд Трамп здоров. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила журналистам на брифинге в среду.

"Результаты ежегодного осмотра президента готовы к публикации. Полностью документ вскоре опубликуют. Если коротко, то президент по-прежнему здоров", - сказала она.

Медицинское обследование стало обычной практикой для лидеров США со времен 37-го президента Ричарда Никсона (занимал пост в 1969-1974 годах). В ходе таких обследований проверяются зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей, а также деятельность головного мозга.

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СШАТрамп, Дональд
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