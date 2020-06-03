Умер исследователь творчества Цветаевой Лев Мнухин

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Исследователь творчества Марины Цветаевой, составитель энциклопедии о русском зарубежье в четырех томах Лев Мнухин ушел из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил в среду глава Роспечати Михаил Сеславинский.

"На 83-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой, историк русского зарубежья Лев Мнухин", - сказал Сеславинский.

Деятельность Льва Мнухина началась в 1970-х годах, когда он создал небольшой музей Марины Цветаевой у себя дома и начал проводить в нем творческие встречи. За годы работы он стал признанным авторитетом в сферах, связанных с историей русской литературы и интеллигенции.

"Лев Абрамович был настоящим подвижником, бесконечно преданным русской культуре и интеллигенции. Он бережно хранил драгоценные осколки наследия великого русского поэта Марины Цветаевой, неустанно изучал и пропагандировал ее творчество. Его интересы распространялись на весь Серебряный век и трудные судьбы эмиграции", - подчеркнул глава Роспечати.

Как уточнил собеседник агентства, Мнухин принимал активное участие в деятельности Национального союза библиофилов с первых дней его образования, выступал в различных аудиториях, публиковал книги и статьи. "Мы бесконечно скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким", - заключил Сеславинский.

Мнухин - лауреат премии правительства в области культуры, заслуженный работник культуры России, лауреат премий Д. С. Лихачева, Н. П. Смирнова-Сокольского, М. И. Цветаевой.