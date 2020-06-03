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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Авиацию МЧС направили в Новосибирск за специалистами Сибирского спасательного центра

Затем борт МЧС доставит 100 специалистов в Норильск для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Самолет МЧС России вылетел из аэропорта в Московской области в Новосибирск за специалистами Сибирского спасательного центра, которые будут направлены в Норильск, где на ТЭЦ произошел разлив нефтепродуктов. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

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"Спецборт МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Новосибирск, где его ожидает группировка Сибирского спасательного центра. Завтра, 4 июня, борт МЧС России доставит 100 человек Сибирского спасцентра в город Норильск", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что отправление из новосибирского аэропорта запланировано на 04:00 утра (мск). "Специалисты направляются для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Норильске после аварии на ТЭЦ-3 и разлива нефтепродуктов", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКрасноярский крайНовосибирская областьРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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