Авиацию МЧС направили в Новосибирск за специалистами Сибирского спасательного центра

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Самолет МЧС России вылетел из аэропорта в Московской области в Новосибирск за специалистами Сибирского спасательного центра, которые будут направлены в Норильск, где на ТЭЦ произошел разлив нефтепродуктов. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Спецборт МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Новосибирск, где его ожидает группировка Сибирского спасательного центра. Завтра, 4 июня, борт МЧС России доставит 100 человек Сибирского спасцентра в город Норильск", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что отправление из новосибирского аэропорта запланировано на 04:00 утра (мск). "Специалисты направляются для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Норильске после аварии на ТЭЦ-3 и разлива нефтепродуктов", - добавили в пресс-службе.