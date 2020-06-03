Кадыров поручил за один день ликвидировать последствия ураганного ветра в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 3 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров создал оперативный штаб и поручил в течение одного дня ликвидировать все последствия ураганного ветра, который обрушился на регион в среду. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

"Я создал оперативный штаб и беру под личный контроль ликвидацию последствий обрушившейся на Чеченскую Республику стихии. Завтра с раннего утра строительные бригады начнут восстановительные работы. Все ремонтные мероприятия должны быть выполнены в течение дня. Подача света и газоснабжения должна быть возобновлена уже сегодня", - написал Кадыров.

По его словам, ветер валит деревья, рекламные щиты, срывает кровли, повреждает линии электропередач и газопроводы. "Я поручил всем экстренным службам, не дожидаясь улучшения погодных условий, немедленно приступить к ликвидации разрушительных последствий. При этом особое внимание уделяется вопросу выявления поврежденных жилых домовладений и последующего расселения семей", - сказал глава Чечни, добавив, что местами стихия сопровождается ливнем и градом.

Как сообщалось ранее, в среду вечером в Чечне резко ухудшилась погода, начался сильный ветер. В соцсетях появились видео поваленных деревьев и сорванных крыш.

По предварительным данным МЧС, повреждена кровля нескольких жилых домов и школ. Без электроснабжения в регионе остались более 187 тыс. человек, специалистам уже удалось вернуть свет в дома около 97,8 тыс. жителей.