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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: Snapchat временно не будет показывать аккаунт Трампа в разделе "Интересное"

В компании отметили, что аккаунт американского лидера и опубликованные там материалы по-прежнему доступны

ТАСС, 4 июня. Cервис для обмена сообщениями Snapchat временно не будет отображать аккаунт президента США Дональда Трампа в разделе "Интересное" из-за его высказываний в социальной сети Twitter о готовности применить силу против протестующих в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в среду со ссылкой на представителя сервиса сообщил портал Axios.

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"Мы временно не продвигаем контент президента в разделе "Интересное". Мы не будем усиливать побуждающие к расовому насилию и несправедливости голоса, предоставляя им свободное распространение в "Интересном", - заявил порталу представитель Snapchat.

Как отмечает портал, сам аккаунт американского лидера и опубликованные там материалы по-прежнему доступны.

Трамп активно размещает комментарии на различные темы в Twitter и Facebook. Запись Трампа в Twitter о беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. В своем сообщении Трамп назвал участников погромов бандитами и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. По его словам, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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