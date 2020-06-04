СМИ: Snapchat временно не будет показывать аккаунт Трампа в разделе "Интересное"

ТАСС, 4 июня. Cервис для обмена сообщениями Snapchat временно не будет отображать аккаунт президента США Дональда Трампа в разделе "Интересное" из-за его высказываний в социальной сети Twitter о готовности применить силу против протестующих в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в среду со ссылкой на представителя сервиса сообщил портал Axios .

"Мы временно не продвигаем контент президента в разделе "Интересное". Мы не будем усиливать побуждающие к расовому насилию и несправедливости голоса, предоставляя им свободное распространение в "Интересном", - заявил порталу представитель Snapchat.

Как отмечает портал, сам аккаунт американского лидера и опубликованные там материалы по-прежнему доступны.

Трамп активно размещает комментарии на различные темы в Twitter и Facebook. Запись Трампа в Twitter о беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. В своем сообщении Трамп назвал участников погромов бандитами и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. По его словам, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".