Начальник полиции Нью-Йорка выразил солидарность с семьей Джорджа Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Начальник полиции Нью-Йорка Дермот Шиа осудил в среду полицейских, использовавших при задержании в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда удушающий прием, после чего он умер в больнице. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN .

"Мы стоим плечом к плечу с членами семьи Флойда, - привела телекомпания слова Шиа на встрече с представителями семьи Флойда в нью-йоркском районе Бруклин. - Мы осуждаем то, что произошло в Миннесоте". "Любой человек с совестью испытывает те же чувства, - добавил он. - Сердцем я с семьей Флойда".

Со своей стороны представитель семьи Флойда Кевин Маккол призвал участников акций протеста в Нью-Йорке не прибегать к насилию и осудил тех, кто занимался мародерством. "Те, кто занимался мародерством, проявляют неуважение к памяти Джорджа Флойда", - подчеркнул он.

Дермот Шиа возглавляет крупнейшее по численности в США городское управление полиции, в нем насчитывается около 36 тыс. сотрудников. На протяжении последних дней нью-йоркским полицейским пришлось столкнуться с массовыми протестами и беспорядками, поводом для которых стала смерть Флойда после задержания его полицейскими. В ночь на среду за различные правонарушения в Нью-Йорке были задержаны около 200 человек.