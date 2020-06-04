В поселке Ягодное в Магаданской области сняли карантинный режим

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление правительства региона об отмене карантина на территории поселка Ягодное Ягоднинского района в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в населенном пункте. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

В Магаданской области основная масса заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии была зарегистрирована на территории поселка Ягодное. В основном ими были сотрудники золотодобывающей артели "Кривбасс" и контактировавшие с ними люди. В связи с этим 17 мая на территории населенного пункта ввели карантинный режим.

"С 00:00 4 июня 2020 года (3 июня 16:00 мск - прим. ТАСС) отменяются дополнительные карантинные ограничительные мероприятия (карантин) в поселке Ягодное", - сообщили в пресс-службе. Сейчас в поселке сохраняется обязательное соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Ранее в правительстве Колымы журналистам рассказали, что с 17 мая жителям поселка нельзя было покидать места проживания. Исключения делались для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. В общественных местах необходимо было соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Выезжать из поселка можно было только после прохождения теста на коронавирус и получения отрицательного результата и разрешения районной администрации. Кроме того, в поселке прекращалось транспортное сообщение по автомобильным дорогам, включая перевозки грузовые, на общественном транспорте и в личных автомобилях. Дезинфекционная обработка подъездов проводилась не реже трех раз в неделю. Не реже одного раза в неделю дезинфицировали скамейки и малые архитектурные формы, расположенные на земельных участках многоквартирных домов.

За весь период пандемии в Магаданской области официально зарегистрированы 272 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 201 человек вылечился, три человека умерли. В настоящее время очагом распространения инфекции является город Сусуман. На его территории с 4 июня начал действовать карантинный режим.

Поселок Ягодное является административным центром Ягоднинского района, расположенного в центре Магаданской области. В населенном пункте проживает более 3 тыс. человек.