Жителей отдаленного села на севере Камчатки эвакуируют из-за угрозы подтопления

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Жителей села Парень на севере Камчатки эвакуируют из-за подъема воды в реке с одноименным названием. В село Манилы, расположенного неподалеку, отправлены уже 24 человека - треть населения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"В последние несколько дней из-за талых вод уровень в реке Парень поднялся до 205 мм. Это не критичная отметка, неблагоприятным является уровень в 300 мм, но все же было принято решение об эвакуации 24 человек, проживающих в зоне возможного подтопления", - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Село Парень расположено в устье реки на берегу Пенжинской губы, в 1 100 км. от Петропавловска-Камчатского. В нем проживает около 70 человек.