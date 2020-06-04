Детский сад в центральной части Сахалина закрыли на карантин из-за коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Детский сад "Островок" в поселке Смирных (административный центр Смирныховского городского округа) на Сахалине в четверг закрыли на карантин в связи с выявлением у одной из сотрудниц учреждения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Еще в одном дошкольном учреждении Сахалина выявлен сотрудник с положительным анализом на COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у сотрудника детского сада "Островок" в Смирных накануне вечером. Оперативно были организованы карантинные мероприятия: принято решение о закрытии дошкольного учреждения, определен круг контактных лиц, как среди сотрудников и воспитанников, так и среди родственников и соседей", - сообщили в пресс-службе.

По данным областных властей, в четверг в дошкольном учреждении начались обследования на наличие коронавирусной инфекции работников, детей и их родителей. Сейчас в детском саду проводится санитарная обработка. Ночью была организована дезинфекция в подъезде жилого дома, в котором проживает заболевшая сотрудница. Сама пациентка экстренно направлена на лечение в инфекционный госпиталь.

Ранее в администрации Южно-Сахалинска журналистам сообщали, что с 1 июня в областном центре закрылся на карантин детский сад "Полянка" на 316 мест. Оказалось, что один из сотрудников учреждения контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией.

Детский сад "Островок" расположен в поселке городского типа Смирных. В дошкольном учреждении работают 73 сотрудника и воспитываются 126 детей. В населенном пункте проживают около 8 тыс. человек.

В Сахалинской области, входящей в число регионов с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 89 зараженных, 60 человек вылечились, не зафиксировано ни одной смерти. Также не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри региона, все заболевшие прибыли на острова с материка.