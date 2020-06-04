Китай стал отправлять грузы поездом для разгрузки очереди грузовиков в Забайкалье

ЧИТА, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края договорилось с Китаем об отправке грузов в регион по железной дороге, чтобы разгрузить очередь грузовых автомобилей, которая образовалась на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) между российским Забайкальском и китайской Маньчжурией. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

КНР с 4 мая ввела дополнительные ограничения по движению грузового транспорта через МАПП "Забайкальск" из-за распространения в России коронавируса. После этого на границе скопилось около 300 автомобилей, однако к 1 июня их число удалось сократить до 115.

"Проработан вопрос об использовании железной дороги, и теперь часть грузов из Китайской Народной Республики следует по железной дороге контейнерами до Забайкальска, где их перегружают на автотранспорт и отправляют в пункты назначения", - процитировали в пресс-службе министра инвестиционного развития региона Михаила Чуркина.

По последним данным, на границе сохраняется очередь из 110 грузовиков. Региональные власти намерены договориться с китайской стороной о перецепке грузов на приграничном торговом комплексе, что также должно поспособствовать сокращению затора.

Аналогичная ситуация сложилась в мае на пунктах пропуска в Приморье, где общая очередь насчитывала до 600 машин. 22 мая власти Приморья ограничили проезд новых грузовиков к автомобильным пунктам пропуска, с тех пор общее количество автомобилей в этих очередях стало сокращаться. С 1 июля в регионе введена электронная очередь для грузоперевозчиков.