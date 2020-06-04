Губернатор Приморья сдал тест на коронавирус после его выявления у журналистки телеканала

Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у сотрудницы телеканала, которая работала на ОТВ-Прим до 29 мая. О заболевании стало известно 2 июня. После этого телеканал отстранил от работы 13 сотрудников, которые контактировали с заболевшей.

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сдал тест на коронавирус после того, как он был выявлен у журналистки регионального телеканала, результат теста отрицательный, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь губернатора Макар Руденчик. Телеканал тесно работает с губернатором, освещая его работу, в том числе в районах края.

"Губернатор прошел тестирование на коронавирус. Результат отрицательный. Чувствует себя Олег Николаевич хорошо. Вместе с ним тестирование также прошли некоторые сотрудники службы протокола и ряд других сотрудников правительства Приморского края", - сообщил Руденчик, добавив, что результаты их тестов также отрицательные.

Кроме того, тесты на коронавирус в два этапа сдали все сотрудники пресс-службы правительства. Часть результатов уже получена, они также отрицательные. Несколько сотрудников пресс-службы переведены на удаленную работу, симптомов ОРВИ ни у кого нет.

"Еще раз подчеркну: все участники мероприятия, на котором присутствовала Александра Мостовая, находились там в средствах защиты органов дыхания и соблюдали социальную дистанцию", - уточнил Руденчик.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6,3 млн человек, свыше 370 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом.