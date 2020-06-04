Глава МЧС РФ и губернатор Красноярского края прибыли в Норильск, где произошел разлив ГСМ

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли в Норильск, где произошел разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба губернатора.
Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в тот же день, по данным "Норникеля", информация об инциденте была передана в краевой главк МЧС. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. куб. м топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.
"Министр и губернатор уже работают (в Норильске - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Норильске пройдет рабочее совещание по ликвидации разлива под председательством главы МЧС. В планах у губернатора посещение ТЭЦ-3, облет территории разлива нефтепродуктов.
В настоящее время к ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище.
Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник. Электрическая мощность станции - 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч.