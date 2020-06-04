Глава МЧС РФ и губернатор Красноярского края прибыли в Норильск, где произошел разлив ГСМ

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс прибыли в Норильск, где произошел разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба губернатора.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в тот же день, по данным "Норникеля", информация об инциденте была передана в краевой главк МЧС. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. куб. м топлива. Возгорание не оказало влияние на работу станции.