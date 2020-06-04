Первых добровольцев Минобороны для испытания вакцины определят 4 июня после обследований

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Окончательный состав первой группы добровольцев из Минобороны РФ для эксперимента по испытанию вакцины от коронавируса определят в четверг, 4 июня, по результатам проведенного медицинского обследования. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"4 июня по результатам проведенных медицинских исследований будет определен окончательный состав группы, помещаемой на 14-дневную изоляцию для подготовки к предстоящей вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие из состава первой группы добровольцев уже прибыли в специальное медицинское учреждение Минобороны РФ и прошли всестороннее углубленное медицинское обследование. Как сообщили в ведомстве, и добровольцы, и медицинский персонал прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

По данным Минобороны, для проведения эксперимента выделен отдельный изолированный медицинский корпус, который был предварительно продезинфицирован и обработан специалистами войск РХБ защиты. Транспортировка добровольцев осуществлялась в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и соблюдением необходимых мер предосторожности, добавили в ведомстве.

2 июня в Минобороны РФ сообщили, что для проверки безопасности и эффективности вакцины из различных подразделений по всей России было отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса. По его словам, доклинические исследования предполагалось завершить до 1 июня, а клинические - до конца июля. Клинические испытания вакцины будут проводиться на базе 48-го ЦНИИ Минобороны, где ранее уже были изучены и успешно испытаны вакцины против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного симптома (MERS), а также универсальной вакцины против гриппа.