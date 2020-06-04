Собянин надеется, что туристическая отрасль в Москве полностью восстановится в 2021 году

"Туристическая сфера просто остановила свою работу. Но надеюсь, что восстановит свои позиции уже в следующем году", - сказал Собянин.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что туристическая отрасль в столице полностью восстановится после пандемии в следующем году. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

В связи с пандемией и введением ограничительных мер в городе и приостановкой международного сообщения в Москве пришлось остановить все мероприятия для туристов. В отсутствие туристов с 12 апреля в Москве действует программа временного бесплатного расселения медицинских сотрудников в гостиницах. В настоящее время в 44 гостиницах, участвующих в программе временного расселения, организовано более 12,7 тыс. мест для проживания медицинских работников.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открылись промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей стали принимать 88 из около 130 центров госуслуг, также стали доступны автомобили каршеринга, но со сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений: вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.