Собянин заявил, что борьба с коронавирусом обходится Москве в четверть триллиона рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Столица суммарно потратит на борьбу с пандемией коронавируса нового типа порядка четверти триллиона рублей, еще около 500 млрд рублей город потеряет в доходах 2020 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно ранее подписанному закону о бюджете столицы на 2019 и 2020-2021 годы, доходы в текущем году должны были составить почти 2,8 трлн рублей, расходы - около 3,15 трлн рублей.

"По предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета", - сказал Собянин.

Вместе с тем мэр убежден, что Москве не нужно в этой ситуации отказываться от крупнейших городских проектов. По его словам, наоборот, их реализация послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада.

О ситуации

В Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. В результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открылись промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей начали принимать 88 из около 130 центров госуслуг, также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений - вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.