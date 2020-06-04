СМИ: Сингапур ожидает крупнейшую в своей истории вспышку лихорадки денге

СИНГАПУР, 4 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура ожидают крупнейшую в истории страны вспышку лихорадки денге, которая частично связана с введенными социальными ограничениями из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет в четверг газета The Straits Times.

За первые пять месяцев число инфицированных денге превысило 9,2 тыс. человек, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает издание. Согласно прогнозу национального агентства по окружающей среде, по итогам года данный показатель может превысить исторический максимум 2013 года, когда в стране было зафиксировано свыше 22 тыс. случаев заболевания тропической лихорадкой.

Кроме того, с начала года в Сингапуре от денге скончались 12 человек, в прошлом году - 20.

Увеличение числа инфицированных также связано с "изменениями жизнедеятельности, когда большинство не покидают свои дома, а пик активности комаров-переносчиков денге приходится именно на дневные часы", пояснили эксперты ведомства. Одновременно в этом году фиксируется вспышка более сильного подтипа лихорадки, который последний раз наблюдался около 30 лет назад.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Ученые долгое время работали над вакциной против денге, после многочисленных клинических испытаний фармацевтическая корпорация Sanofi в начале 2017 года приступила к реализации препарата. Наиболее масштабное его использование началось на Филиппинах, где были привиты в том числе около 830 тыс. школьников. Через некоторое время 14 детей скончались, основной причиной их гибели была названа вакцина. Впоследствии производитель признал, что даже после прививки человек может заболеть другим типом лихорадки денге. И в таком случае болезнь приобретает крайне тяжелые, а порой и смертельные формы. После этого использование препарата было прекращено.