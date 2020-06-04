Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Необходимость носить маски в Москве сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре текущего года или позднее, сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

"Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам - от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - сказал он.