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Пандемия коронавируса нового типа

Необходимость носить маски может сохраниться в Москве до середины осени

По словам мэра столицы Сергея Собянина, мера будет действовать, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Необходимость носить маски в Москве сохранится до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация от коронавируса. Это может произойти в октябре текущего года или позднее, сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

"Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам - от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - сказал он.

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"Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни", - добавил мэр.

В Москве с 29 марта начал действовать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. Многие объекты сферы услуг и торговли, а также строительства вновь начали работать, но для жителей Москвы в общественных местах стало обязательным ношение масок и перчаток в целях борьбы с распространением инфекции.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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