Walmart временно убрала оружие и патроны с полок части магазинов в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Крупнейшая в США сеть розничной торговли Walmart временно убрала с полок некоторых своих магазинов огнестрельное оружие и боеприпасы. Как сообщила в среду телекомпания CNN , такое решение было принято в связи с участившимися случаями мародерства, которыми сопровождаются протесты, вспыхнувшие в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Мы, будучи ответственным продавцом охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, из предосторожности временно изымаем с прилавков некоторых магазинов огнестрельное оружие и патроны", - сообщили телекомпании в Walmart.

Как поясняет телекомпания, сеть ранее временно изъяла данные товары из продажи в тех районах США, где происходят погромы и налеты на предприятия розничной торговли. Теперь Walmart решила принять дополнительную меру предосторожности в других районах страны.