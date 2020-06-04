Собянин: ответственный подход москвичей к борьбе с пандемией спас город от катастрофы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Москва по индексу снижения уровня активности жителей в период пандемии коронавируса среди городов мира попала в число самых дисциплинированных. Об этом сообщил в интервью ТАСС мэр столицы Сергей Собянин.

"Есть индекс снижения уровня активности городов мира. Москва находится в трети самых дисциплинированных. Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы <...> Благодарен москвичам за их терпение и понимание", - сказал он, отвечая на вопрос о степени сознательности жителей российской столицы в соблюдении профилактических мер по сравнению с другими мегаполисами.

По словам Собянина, помимо ответственного соблюдения режима самоизоляции, важным стало и то, что около половины офисных работников в Москве во время пандемии перешли на дистанционный режим работы. "Наверное, частично это будет работать и в обычное время. Проблема одна: мы люди, как правило, не выносим одиночества, нам важно живое общение", - добавил мэр.

В Москве с 29 марта начал действовать режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемическая ситуация начала улучшаться. В частности, вновь открылись многие объекты сферы услуг и торговли, а горожанам разрешили гулять по графику, чтобы избежать большого скопления людей.