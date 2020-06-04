Собянин считает актуальным для Москвы онлайн-формат голосования по поправке к конституции

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает актуальным для столицы проведение голосования в электронном формате по поправке к Конституции РФ. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Для Москвы это всегда актуально (электронное голосование - прим. ТАСС). Мы привыкли к обсуждению вопросов на портале "Активный гражданин" и к разного рода электронным формам голосования. Тем более, сейчас это актуально", - сказал Собянин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправке на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть отложено до тех пор, пока обстановка с коронавирусом не позволит провести его безопасно.

Поправка к конституции вступит в силу только в случае одобрения на общероссийском голосовании.