В Ярославле создали школу плавания с водными велосипедами

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Школу плавания с водными велосипедами - сибайками, разработанными в Ярославской области, - создали в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил организатор школы, генеральный директор ООО "Сибайк" Алексей Лукьянов.

Сибайк - разработка инженеров из Ярославской области, первая модель устройства создавалась около пяти лет и была представлена в 2017 году на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Школу сибайка на открытой воде планировалось открыть этой весной, но пришлось отложить. Мы ждем ослабления режима самоизоляции в регионе. Занятия будут проводиться на Прусовских озерах, там теплая вода и достаточно места. Сейчас на месте работают наши инструкторы, в целом мы уже готовы к открытию", - сказал Лукьянов.

По его словам, тренироваться с сибайками смогут все желающие, достигшие возраста 10 лет. В школе будут работать детские и взрослые группы. "Зимой мы будем тренироваться в бассейне, а как только температура воды поднимется выше 14 градусов - будем выходить на открытую воду, будем проводить тренировки на открытой воде до октября. У нас есть гидрокостюмы, все необходимое оборудование", - добавил Лукьянов.

Пловец с сибайком движется в воде с высокой скоростью в горизонтальном положении за счет вращения педалей. Сейчас компания производит две модели сибайков, с помощью второй модели можно развить скорость до 2,2 м/с. "В ближайших планах компании выход на рынок Японии и заплыв через Ла-Манш. Мы оказываем содействие в продвижении на внешние рынки", - рассказала ТАСС директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина.

Как сообщалось ранее, компания "Рятико" планирует продавать в Японии разработанные в Ярославской области водные велосипеды, за первый год ожидается продажа не менее тысячи спортивных снарядов. Тестовая модель нового водного велосипеда была представлена ярославскими инженерами в Японии. До пандемии коронавируса планировалось продемонстрировать сибайки на воде перед Олимпиадой в Токио.