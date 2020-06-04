Площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске составила 180 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами, разлившимися на ТЭЦ-3 в Норильске, составила 180 тыс. кв. м. Об этом в четверг сообщает прокуратура Красноярского края.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надеждинского металлургического завода компании "Норильский никель" и повлекли загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

"По состоянию на 2 июня 2020 года площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов (устройств из непромокаемого материала, позволяющих сдерживать распространение пятна нефтепродуктов по поверхности водного объекта), составила 180 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.