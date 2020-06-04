Сахалинская область намерена перевести филиал СахГУ в региональную собственность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратится к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой передать Александровск-Сахалинский колледж - филиал Сахалинского государственного университета (СахГУ) - в собственность региона в целях недопущения его закрытия. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

В Александровск-Сахалинском районе имеется три средних профессиональных образовательных учреждения. В прошлом году в СахГУ в связи со сложным финансовым положением объявили о возможном закрытии своего филиала - Александровск-Сахалинского колледжа. По информации вуза, в колледже с каждым годом уменьшается количество выпускников, при этом его деятельность требует больших затрат. Жители муниципалитета не раз обращались к областным властям с просьбой решить проблему, но сейчас университет и все его филиалы являются федеральной собственностью.

"Областные власти обратятся к федеральным с предложением о передаче Александровск-Сахалинского колледжа", - сообщили в пресс-службе.

По информации правительства области, островные власти рассчитывают перевести колледж в собственность региона уже этим летом. Они обещают, что на педагогическом и студенческом коллективе этот процесс никак не отразится. Планируется, что благодаря переводу собственности можно будет вывести студентов на новый уровень обучения, провести капитальный ремонт в колледже и общежитии и обеспечить современную материально-техническую базу.

В СахГУ ТАСС уточнили, что вуз и федеральные власти на сегодняшний день не имеют ничего против перевода колледжа в собственность региона.

В настоящее время колледж продолжает функционировать. В нем обучаются примерно 200 студентов. В новом учебном году колледж примет 80 первокурсников.

О колледже

Александровск-Сахалинский колледж расположен в Александровск-Сахалинском районе в центральной части Сахалина и работает с 1933 года. В нем обучают по таким направлениям, как пожарная безопасность, компьютерные сети, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура, ихтиология и рыбоводство.