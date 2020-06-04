В кабмине поддержали законопроект о праве кочевников регистрироваться в районе кочевания

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который позволит гражданам РФ, относящимся к коренным малочисленным народам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, регистрироваться в муниципальном образовании по маршруту кочевания. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был внесен группой депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя комитета по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым в феврале этого года. Согласно тексту кочевники - представители коренных малочисленных народов, не имеющие постоянного места проживания, смогут зарегистрироваться в одном из муниципальных образований по выбору, в границах которого проходят маршруты кочевий, по адресу местной администрации такого образования.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте отзыва. Его составители, в частности, обращают внимание на то, что депутаты предлагают наделить МВД правом определять порядок выдачи органами местного самоуправления документа, подтверждающего ведение гражданином кочевого образа жизни. При этом в законе "О полиции" правовые основания для этого не предусмотрены. Кроме того, изменение подхода к определению места жительства кочевника потребует внесения поправок в Гражданский процессуальный кодекс РФ.