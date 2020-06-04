Глава Тувы выздоровел от коронавируса и приступает к своим обязанностям

ТАСС, 4 июня. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заразившийся коронавирусом, выздоровел и приступает к своим обязанностям. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы региона Долаана Салчак.

"Глава получил второй отрицательный результат, сегодня в 12:30 (8:30 мск) проводит уже совещание с заместителями. Рекомендации врачей [предписывают] щадящий режим в течение месяца, но глава начинает работу", - сообщил собеседник агентства.

По словам Салчак, глава региона выписан из больницы. 25 мая Кара-оол сообщил, что у него выявлен коронавирус. Глава республики был доставлен в инфекционную больницу в Кызыле.

По данным региональных властей, на 3 июня в республике зафиксировано 1 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 360 человек выписаны из больниц в связи с выздоровлением, два человека умерли.