Коронавирус подтвердился у 110 сотрудников станции скорой помощи на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 110 из 230 сотрудников Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи, в четверг один человек - водитель медучреждения - умер. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

22 мая власти Камчатского края подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о массовом заражении сотрудников Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи коронавирусной инфекцией. Врио главы Камчатки Владимир Солодов отстранил от работы главного врача станции - эту должность заняла Ирина Кормильцева, однако через несколько дней и она ушла на больничный. Диагноз врио руководителя станции не уточняется.

"С апреля 2020 года по настоящее время количество заболевших среди персонала станции скорой медицинской помощи Петропавловска-Камчатского достигло 110 человек. Из них 33 водителя и 64 медика. За прошедшие сутки на станции выявлено шесть заболевших сотрудников. Один водитель рано утром скончался в возрасте 60 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на станцию скорой медицинской помощи Петропавловска-Камчатского дополнительно направлены диспетчеры из других учреждений здравоохранения города. По сообщению краевого Минздрава, утром в четверг на линию вышли шесть бригад скорой медпомощи.

Необходимое число бригад скорой медицинской помощи на количество населения регулируется приказами Минздрава РФ от 20.06.2013 №388н. В документе уточняется, что в районах с высокой плотностью населения должна работать одна бригада скорой помощи на 10 тыс. человек. Население Петропавловска-Камчатского - около 180 тыс.

Режим полной самоизоляции на Камчатке ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 984 случая заражения коронавирусом. 384 человека выздоровели, 18 пациентов умерли.