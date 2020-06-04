У Джорджа Флойда, умершего при задержании полицией США, был коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. У афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания его полицейскими в городе Миннеаполис (штат Миннесота), было диагностировано заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа (COVID-19). Об этом говорится в полном отчете о вскрытии тела, опубликованном в среду с согласия родственников на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота).

"Известно, что результаты анализов на COVID-19 оказались положительными по состоянию дел на 3 мая 2020 года", - говорится отчете, подписанном главным судмедэкспертом округа Эндрю Бейкером. Он не включил коронавирус в перечень факторов, которые могли способствовать смерти 46-летнего Флойда.

Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин 1 июня опубликовало краткое заключение о вскрытии. Флойд умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания), вызванного использованными полицией при задержании приемами. В организме американца обнаружены следы интоксикации синтетическим опиатом фентанил и использования наркотического вещества метамфетамин.

В свою очередь независимые специалисты, которые были наняты семьей Флойда, установили, что афроамериканец умер из-за удушения. При этом они утверждают, что проблемы с кровообращением, а также наркотическая интоксикация не имеют прямого отношения к делу и не были причиной смерти мужчины.