На Сахалине началась прокурорская проверка по массовой гибели птиц в котловане с нефтью

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура в четверг организовала проверку по поводу информации о гибели порядка 150 птиц в котловане с нефтью на севере Сахалина. Об этом сообщается в релизе прокуратуры региона.

"По результатам проверки, при наличии оснований уполномоченными органами в рамках компетенции будут приняты меры, направленные на устранение нарушений", - говорится в сообщении.

В Министерстве экологии Сахалинской области ТАСС сказали, что сотрудники лесничества 2 июня обнаружили на территории Охинского городского округа (самый северный муниципалитет Сахалина) котлован с нефтью, ставший причиной гибели около полутора сотен птиц. Предполагается, что нефть могла скопиться в результате естественного выхода, власти ведут проверку. Виновника обяжут возместить ущерб, сумма которого подсчитывается.

Временно над котлованом установили защитную сетку во избежание попадания птиц в жидкость. Также принято решение об установке отпугивающих устройств. Сегодня в Охинский район выехала комиссия, в состав которой вошли представители регионального министерства экологии и специалисты нефтегазовой отрасли.