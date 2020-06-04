Роскачество при отравлении в ресторанах советует собирать доказательства инцидента

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роскачество при отравлении в ресторанах советует собирать доказательства того, что это произошло именно в данном заведении, а затем направлять туда претензию. Об этом говорится в сообщении организации.

"Факт отравления надо зафиксировать, а сделать это может только медицинский работник. В графе "причина" врач запишет с ваших слов, что именно вы съели и что вызвало последствия. Вкупе с симптоматикой и назначенным лечением очевидность употребления определенных продуктов или блюд в конкретное время и в конкретном месте не будет вызывать сомнений", - отмечается в сообщении.

Эксперты также сообщили о том, что доказательствами в той или иной мере могут являться чек или выписка с банковской карты, показания свидетелей, фото и видео из ресторана и с камер наблюдения, заключение санитарно- эпидемиологической службы. При этом, как подчеркивают эксперты, иметь чек из ресторана желательно, но необязательно.

"Если доставка осуществлялась на дом, то доказательством дополнительно может быть скриншот корзины онлайн-магазина с перечнем продуктов или блюд. Кстати, оставшуюся некачественную еду можно отдать на экспертизу в СЭС, получив соответствующее заключение о небезопасности продукта", - сообщили в Роскачестве.

По данным Роскачества, нанимать юридические компании и тратить собственные средства на то, чтобы доказать факт отравления, нет необходимости. Каких-либо жестких правовых критериев к претензии не установлено. Необходимо описать в произвольной форме событие (дату покупки, что именно и где купили, сколько оплатили и пр.); последствия (т. е. факт отравления, который зафиксирован медицинским заключением или справкой). Далее следует сослаться на статью 14 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", согласно которой вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в полном объеме. И наконец, потребитель должен потребовать компенсацию, в сумму которой, помимо средств, затраченных на продукты, может включаться компенсация морального вреда, средств, затраченных на лекарства, вынужденного рабочего простоя по болезни и пр.

Срок рассмотрение претензии может составлять до 10 дней.

"В случае, если вы заказывали продукты или готовые блюда через интернет-агрегатор, то не лишним будет направить претензию как магазину/ресторану, так и в адрес интернет-ресурса, предоставляющего услугу", - считают в Роскачестве. Также стоит подать письменное заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора или на его официальном сайте, а при наступлении последствий - в Следственный комитет.

При неудовлетворенном заявлении необходимо обращаться в суд с исковым заявлением. Если сумма понесенного ущерба менее 50 тысяч рублей, то необходимый адресат - мировой судья, если больше - то районный (городской) суд общей юрисдикции.