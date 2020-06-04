Энергетики устранили аварию в Ингушетии, оставившую без света почти 70 тыс. человек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Электроснабжение домов почти 70 тыс. жителей Ингушетии, оставшихся без света из-за аварии в результате урагана, восстановили. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, сильный порывистый ветер до 25 м/с, происходили массовые аварийные отключения. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей, около 68,1 тыс. человек. 4 июня в 06:00 аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

В результате урагана 3 июня в Ингушетии пострадали социальные объекты и жилые дома - сорваны кровли зданий, повалены деревья, были нарушения в системе жизнеобеспечения республики. По данным синоптиков, ночью 4 июня в Магасе шел небольшой дождь, скорость ветра достигала 1-6 м/с.