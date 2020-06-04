Власти Бурятии разрешили возобновить работу торговым центрам

УЛАН-УДЭ, 4 июня. /ТАСС/. Торговые центры в Бурятии получили разрешение на возобновление работы и открытие бутиков, торговых залов, за исключением зон развлечения и общественного питания. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, открылись промышленные предприятия, торговые компании, людям разрешено совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе. С 1 июня разрешено работать турбазам, гостевым домам, но только для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании, групповые турпоездки пока под запретом.

"Внесены изменения в указ главы Бурятии. Торговым центрам можно работать, они должны подавать заявки и регистрироваться на портале "Работающая Бурятия". По мере регистрации торговые центры начинают открываться", - сообщили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что с 10 июня в республике можно будет работать кафе, ресторанам и столовым, но только тем, которые имеют отдельный наружный вход и зарегистрировавшимся на портале "Работающая Бурятия".

До 30 июня на территории Бурятии сохраняется масочный режим, пожилым старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями все еще предписано находиться дома, на дачи они могут ездить только на личном транспорте.

В Бурятии зарегистрировано 1 681 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 907 - в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 1 007 человек, умерли десять человек. Лечение в стационарах сейчас проходят более 460 человек, на амбулаторном лечении находится 201 пациент.