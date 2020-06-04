Основные работы на Варваринской церкви XVII века в Карелии завершат в 2020 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 июня. /ТАСС/. Реставрацию деревянной церкви XVII века в честь великомученицы Варвары в Медвежьегорском районе Карелии могут завершить раньше заявленного ранее срока - к середине 2021 года, основной объем восстановительных работ выполнят уже в 2020 году. Об этом ТАСС сообщила начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"Мы говорили о [завершении реставрации в] 2021 году, но уже очень большой объем работ выполнен: во-первых, отреставрированы значительные, решающие объемы сруба на площадке в Петрозаводске. Большая часть сруба перевезена в Типиницы. Некоторые моменты обсуждаются с проектировщиками на месте. Я думаю, ребята чуть быстрее, чем мы ожидали, сделают это без ущерба качеству. Основной объем реставрационных работ в этом году завершат", - рассказала собеседница агентства.

Восстановлением церкви сейчас занимаются специалисты архитектурно-реставрационного центра "Заонежье", которые также работали над реставрацией Преображенской церкви на острове Кижи. В 2019 году сруб из Медвежьегорского района перевезли в специальную мастерскую в Петрозаводск, где при участии авторского надзора и технадзора заказчика, а также под контролем управления по охране объектов культурного наследия Карелии велись реставрационные работы.

"Заонежье" - это третья компания с 2015 года, которая занимается реставрацией Варваринской церкви из деревни Яндомозеро. Первый подрядчик успел до весенней распутицы разобрать храм, перевезти его основную часть из нежилой деревни Яндомозеро в деревню Типиницы. Фирма не приступила непосредственно к восстановительным работам, контракт с ней был расторгнут, а ход восстановления памятника культурного наследия раскритиковал Совет по культуре и искусству при президенте РФ.

Летом 2017 года контракт на реставрацию Варваринской церкви был заключен с ООО "ПГС II". Завершить реставрацию планировалось к ноябрю 2018 года. Новый подрядчик также не справился с работами и, уходя с объекта, должен был провести консервацию храма, чтобы обезопасить оставленные под открытым небом бревна от последующего разрушения. Этого сделано не было, после чего Медвежьегорский районный суд оштрафовал "ПГС II" на 50 тысяч рублей за невыполнение в срок законного предписания регионального управления по охране объектов культурного наследия.

Варваринская церковь построена в 1656 году, является одним из старейших шатровых храмов в Заонежье (Карелия), до начала реставрационных работ ее состояние оценивалось как аварийное.